Welche Regeln aktuell gelten

Ausnahmen gibt es für Schülerinnen und Schüler: Hier werden Antigen-Tests im Rahmen des Ninja-Passes länger akzeptiert, was mit der starken Test-Frequenz begründet wird.

Tests: Antigen-Tests sind nur mehr 24 Stunden gültig. Die Bundesländer dürfen bei den Regeln auch restriktiver vorgehen. Wien hatte z. B. schon zuvor die Gültigkeitsdauer von Antigen-Tests verkürzt. In Wien sind auch PCR-Tests "nur" 48 Stunden gültig. Bundesweit bleibt es beim PCR-Test vorerst unverändert bei 72 Stunden.

Orte des täglichen Bedarfs: FFP2-Masken werden verpflichtend, wo derzeit ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss (Orte des täglichen Bedarfs z.B. Supermarkt, öffentliche Verkehrsmittel). Das gilt aber für sämtliche Gruppen, also nicht nur für Ungeimpfte.

