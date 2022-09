Die Rückkehr des Sebastian Kurz im U-Ausschuss

Ein wesentlicher Grund: Kurz ist nach wie vor Beschuldigter in Strafverfahren, es geht unter anderem um den Vorwurf der Falschaussage vor dem U-Ausschuss. Als Beschuldigter hat man das Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen. Doch weil dem so ist, steht der Ausschuss schnell vor einem technischen Dilemma: Ausgerechnet der, der am ehesten über echte oder vermeintliche Malversationen der ÖVP Bescheid weiß bzw. wissen müsste, hat in den Augen des Verfahrensrichters das Recht, sich zu entschlagen.

Zurück zu den Befragungen: Krisper versucht – wie später die Vertreter der SPÖ – eine ganze Reihe an Themen anzuschneiden.

Was wusste Kurz von der Beinschab-Affäre? Antwort Kurz: „Ich habe Beinschab nie zum Gespräch getroffen, ich kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen.“

Was sagt er zu Nebenabsprachen, wonach die ÖVP ein Nominierungsrecht für zentrale Staatsposten hatte? Antwort Kurz: Sideletter seien in allen Regierungskonstellationen Usus.

Am konkretesten wird der Ex-Kanzler bei der Frage, ob und inwieweit er politisch übersehen habe, dass sich Österreich in eine zu große Abhängigkeit von russischem Gas begeben habe. Kurz: Vor dem „Angriffskrieg“ sei Russland über Jahrzehnte hinweg ein verlässlicher Partner gewesen; die Abhängigkeit von Moskau habe vor seiner Kanzlerschaft bis zu 97 Prozent betragen; und überhaupt sei es immer einfach, die Geschichte von hinten zu lesen.