Live: Ex-Kanzler Kurz sagt vor dem U-Ausschuss aus

Der U-Ausschuss beschäftige sich mit der Zeit als Kurz Kanzler war und damit "was er uns eine Freunde am Ballhausplatz getrieben haben". Die wesentliche Frage sei, warum Firmen, die im ÖVP-Umfeld sind, 2017 ab dem Tag an dem Kurz und Co. im Amt waren, Aufträge von der öffentlichen Hand bekamen. Auch, ob die öffentliche Hand parteipolitische Umfragen im Interesse der ÖVP bezahlt hat, will Krainer heute untersuchen. Man habe das bei Nehammer schon versucht zu hinterfragen, da habe die ÖVP versucht, dazwischenzukretschen, aber man werde nicht locker lassen, sagt Krainer sinngemäß.