Die rot-schwarze Tafelrunde macht Kassasturz

Faymann und Spindelegger haben sich ausbedungen, die Öffentlichkeit exklusiv über den Stand der Dinge zu informieren; die anderen Verhandler müssen schweigen.

Geschwiegen wird auch zu Personalia. Wer in der Regierung und/oder auf hohen Parlamentsposten sitze, werde erst zum Schluss entschieden, wird von Roten und Schwarzen beteuert.

Faktum ist: Die Taucherei um Jobs hat, wie berichtet, längst begonnen – vor allem in der ÖVP. Dort soll es ja große Rochaden geben. Nach wie vor offen ist, ob Spindelegger im Außenamt bleibt oder in das Finanzministerium geht. Eines ist schon fix: Maria Fekter ist Geschichte an der Spitze dieses Ressorts.

Auch das Landwirtschaftsministerium wird umbesetzt. Als Nachfolger von Nikolaus Berlakovich wird unter anderen Josef Geisler genannt. Der Tiroler Agrarlandesrat sitzt in der koalitionären Verhandlungsgruppe zum Thema. Der immer wieder als möglicher Minister gehandelte Johannes Abentung ist ebenfalls als Berlakovich-Erbe im Gespräch. Der Direktor des Bauernbundes hat den besten Draht zu Bauernbund-Präsident Jakob Auer. Abentung war einst Kabinett-Chef von Franz Fischler. Wie Geisler ist er Tiroler. In beiden Fällen hätten die West-Schwarzen den ersehnten Minister in Wien.