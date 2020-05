Großprojekte in der Pipeline

Sie haben gewonnen. Obwohl die Spitzenkandidaten von SPÖ und ÖVP – Werner Faymann und Michael Spindelegger – bei der Nationalratswahl das jeweils schlechteste Ergebnis der Parteigeschichte erzielten, konnten sie bei der persönlichen Sympathie nun zulegen.

In der neuen OGM-Umfrage für den KURIER sind Faymann, Spindelegger und Staatssekretär Sebastian Kurz nicht nur jene Regierungsmitglieder, die sich die Wähler am vehementesten wieder in einer Regierung wünschen (siehe Grafik). Im Vergleich zu den Juli-Werten haben sie auch am stärksten von allen Regierungsmitgliedern gewonnen.