"Die Politik schweigt": Morde an älteren Frauen nehmen zu

Frauen könnten die Kumulation der Krisen nicht mehr bewältigen, seien psychisch am Ende. Die Entlastungen der Regierung, wie der Familienbonus, würde vor allem Geringverdienerinnen nicht erreichen, monierte Frieben. Es brauche endlich Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Auch im Pensionsrecht brauche es "ganz massive" Anstrengungen, um Altersarmut von Frauen entgegen zu wirken, sagte Frieben. "Frauenanliegen sind offenbar keine Anliegen der Regierung."

Gewalt an älteren Frauen steigt

Man fordere schon länger 228 Millionen Euro jährlich für den Gewaltschutz und die Gleichstellungspolitik, sagte Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Frauenhäuser. Es brauche 3.000 Vollzeit-Arbeitsplätze, um diese Aufgaben bewältigen zu können. Alleine 2021 habe 31 Femizide und 63 Mordversuche gegeben.

"Besonders besorgniserregend ist auch die steigende Zahl an Femiziden an älteren Frauen", sagte Rösslhumer. Zum Vergleich: 2021 wurden 9 von 31 Femizide an Frauen über 60 Jahre begangen. Heuer fanden bisher 10 von 20 Femiziden an älteren Frauen statt. Es brauche also gezielte Gewaltschutzmaßnahmen für ältere Frauen schließen, mit Koordinationsstellen in den einzelnen Bundesländern.

Es gebe eine tiefsitzende Frauenverachtung in Österreich. Im Internet oder im Haushalt: "Egal, wo sich Frauen aufhalten, begegnen sie Gewalt", sagte Rösslhumer. Zu viele "toxische Männlichkeiten" könnten sich im Patriarchat ausleben. "Die Gewaltausübenden, die Täter, werden immer noch nicht ausreichend zur Verantwortung gezogen." Bei der Gleichstellung der Geschlechter bewege man sich nicht vorwärts, sondern zurück.

Umsetzung der Istanbul-Konvention

Man bemühe sich um die Umsetzung der Istanbul-Konvention gegen Gewallt an Frauen, die Österreich ratifiziert hat. Derzeit würden aber noch die finanziellen Mittel dafür fehlen, sagte Rosa Logar, Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie.

Sehr positiv sei, dass eine Beratungsstelle "Bakhti" für migrantische Mädchen von Sozialministerium eingerichtet worden sei und die Mittel für Gewaltschutzzentren aufgestockt wurden, so Logar.