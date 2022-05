Polizei schritt bei mehreren Fällen von häuslicher Gewalt gegen Frauen in Wien ein

Die Polizei ist am Dienstag und Mittwoch bei mehreren Fällen von häuslicher Gewalt gegen Frauen eingeschritten. In Floridsdorf wurde eine 22-Jährige von ihrem Partner mit einem Messer am Kopf verletzt und in Liesing eine Gleichaltrige von ihrem Bruder mit einem Teleskopschlagstock bedroht. In Favoriten wurde zudem ein 35-Jähriger nach langer Fahndung gefasst, der im Vorjahr seine Ex-Frau und den gemeinsamen zweijährigen Sohn mit dem Umbringen bedroht haben soll.