Die Oberösterreich-Wahl als Stimmungstest für den Bund

Die FPÖ hatte 2015 unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise einen Megaerfolg errungen. Von diesen 30,4 Prozent wird sie diesmal wieder runterplumpsen, aber wie weit, ist die große Unbekannte. Die Kombination aus dem sich moderat präsentierenden Vizelandeshauptmann Manfred Haimbuchner, dem populistischen Herbert Kickl sowie dem – auch von der Bundes-ÖVP hochgespielten – Afghanistan-Thema könnte der FPÖ passable 23 Prozent erhalten. Dann hätte sie wohl auch ihre Regierungsbeteiligung im Land an der Seite der ÖVP gesichert.

Es gibt aber auch Umfragen, die einen FPÖ-Verlust von zehn, elf Prozentpunkten zeigen. Tatsächlich könnte das blaue Wählerpotenzial von einer radikalen Impfgegner-Partei angeknabbert werden, die in Oberösterreich zur Wahl antritt.

Das Abschneiden der SPÖ hat ebenfalls eine bundespolitische Tangente. Die SPÖ geht von einem historischen Tiefstand in diese Wahl. Wenn sie trotz MAN-Diskussion und Oppositionsrolle im Bund in einem Industriekernland wie Oberösterreich nicht vom Fleck kommt, könnten die Debatten über Kurs oder Personen an der Bundesspitze – Pamela Rendi-Wagner, Christian Deutsch – wieder losbrechen.