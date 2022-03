Die Karmasins – das zerstörte Erbe

Aber die Karmasins erklärten auch die Markensprache, warum wir gerne „bio“ essen oder mit Billigairlines in den Luxusurlaub fliegen. „Sie bildeten ein Powercouple, das sich wunderbar ergänzte. Von den beiden Karmasins war Helene die Kreativere. Fritz war ein cleverer Bursche, der es verstand, mit beiden Sozialpartnern ins Geschäft zu kommen“, so ein ehemaliger Wegbegleiter von Fritz Karmasin, der nicht genannt werden will.

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte in den Sechzigerjahren. Fritz Karmasin übernahm den Österreich-Ableger des Gallup-Instituts. Seine Frau Helene gründete das Institut für Motivforschung, aus beiden ging die Karmasin Motivforschung GmbH hervor. Fritz Karmasin erstellte große Umfragen. Helene Karmasin analysierte individuelle Motive für Entscheidungen.

„Als die Tierstudie vom Finanzministerium veröffentlicht wurde, war klar, das ist alles Marke Karmasin. Ich war oft bei solchen Präsentationen dabei, wo Unternehmenschefs an den Lippen von Helene Karmasin hingen. Der Erfolg der Helene Karmasin war, dass sie den Personen an der Spitze von Unternehmen erklärte, wie sie zum Star der Unternehmensbotschaften werden konnten. Im Prinzip köderte Helene Karmasin die Chefs mit deren Eitelkeit“, so ein Wegbegleiter.

Sophie trat in die Fußstapfen ihrer Mutter, fokussierte sich auf Motivforschung und beerbte ihre Mutter auch als ORF-Politik-Analystin gemeinsam mit Peter Filzmaier. Für Außenstehende war Sophie Karmasin sicherlich ins gemachte Nest geboren worden.

Doch als sie 2013 völlig überraschend Familienminister wurde, kursierten die ersten Gerüchte, dass das Umfrageinstitut nicht mehr so floriere wie zur Zeit ihrer Eltern. Denn warum tätigt man so einen Schritt, wenn der Erfolg des Unternehmens eng mit dem Namen Karmasin verbunden ist?