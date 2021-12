Finanzministerium: So wurde mit Beinschab-Studien getrickst

Gernot Blümel kann eigentlich froh sein, derzeit hauptberuflich Vater zu sein. So musste der neue Finanzminister Magnus Brunner ran, um in die Rolle des Überbringers der schlechten Nachrichten zu schlüpfen. Ins Dachgeschoß des Winterpalais von Prinz Eugen lud das Finanzministerium, um den Untersuchungsbericht der internen Revision in der Causa Kurz zu präsentieren.

Die Botschaft des 140-Seiten-Berichts lässt keinerlei Interpretationsspielraum zu: „Die Verdächtigungen der WKStA haben sich nicht entkräften lassen“, bringt es Wolfgang Peschorn, der Anwalt der Republik, auf den Punkt.