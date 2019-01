Die Caritas: Zu grün? Zu politisch?

In der Caritas will man zur Debatte mit der FPÖ nichts mehr sagen. Lieber würde man über die aktuellen Probleme reden: Die Lage der Obdachlosen angesichts der eingesetzten Kälte (Kältetelefon in Wien 01-480 45 53). Oder den drohenden Pflegenotstand.

Ganz unglücklich ist man über die Diskussion aber auch nicht. So freut man sich über einen „spürbaren Zuwachs“ an Spenden in den vergangenen zwei Wochen.