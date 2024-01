Politologe in der ZIB2 zur Zukunft der Demokratie

Warum passiert das gerade jetzt, Herr Münkler?

"Ein langer Zyklus des Wohlstandes geht zu Ende. Ungleiche Einkommen sorgen für Gereiztheit und Unzufriedenheit in der Gesellschaft. Ein gefundenes Fressen für rechtspopulistische Parteien" so Münkler. Aber, dass die AfD verboten werden könnte, sieht er nicht. Sie sei mittlerweile mit ihren zwanzig Prozent zu groß. Außerdem würde man ihr mit einem Verbot die Opferrolle zubilligen. Münkler plädiert für eine direkte politische Auseinandersetzung. "Man sieht es ja an den Demos. Auch in kleineren Städten in Sachsen und Thüringen wird demonstriert. Das gibt den Menschen ein Gefühl des Nicht-Alleinseins im Kampf gegen die politisch Lauten aus der rechten Richtung."



In Deutschland seien die politischen Parteien immunisierter gegen rechtsextreme Parteien als in anderen Ländern. "Das liegt schlichtweg an unserer Vergangenheit. Keine Partei möchte eine Koalition mit der AfD eingehen. Man weiß, dass man dadurch die Wählerinnen und Wähler aus der Mitte verlieren würde. Das sind politisch-strategische Überlegungen."

