Strolz über Meinl-Reisinger: "Kommunikative Wucht und Löwin"

Sein Nationalratsmandat will Strolz im Herbst zurücklegen. Die neue Parteichefin wird bereits am 23./24. Juni von der Mitgliederversammlung gewählt und der komplette Vorstand neu bestellt. Im aktuellen, erweiterten Vorstand wurde die Nachfolge-Frage bereits am Mittwochvormittag diskutiert. Danach nutzte Meinl-Reisinger die Gelegenheit, sich bei Strolz zu bedanken und die Gründe für ihre Kandidatur zu nennen. Auch Kritik an der Regierung gab es: "In Österreich zählt nach wie vor, wer wen kennt und nicht, wer was kann. Diese gläserne Decke werden wir durchbrechen. Herr Kurz, Herr Kickl, ziehen sie sich warm an, es wird nicht bequemer für sie." In Richtung der anderen Oppositionsparteien gab es ebenfalls Seitenhiebe: "Wir Neos müssen uns in der Opposition um alles kümmern. Die Liste Irgendwas ist Irgendwo, die Grünen sind mit sich selbst beschäftigt. Und zur SPÖ fällt mir schon länger nichts mehr ein."