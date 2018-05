Beate Meinl-Reisinger im Porträt: "Keine, die Bäume umarmt"

Die Neos sind noch keine sieben Jahre alt und dennoch liegt es nun bereits zum zweiten Mal an Beate Meinl-Reisinger, für die Pinken in einer heiklen Phase Verantwortung zu übernehmen. Ihr erstes Mal datiert vom Herbst 2015: Nach einer Reihe an gescheiterten Antritten der Neos bei Landtagswahlen ging es bei der Wiener Gemeinderatswahlen für die Pinken ums nackte Überleben.

Es war eine Phase, in der sich die Neos politisch etwas abgenutzt hatten; zudem war in Wien - das übliche - Duell zwischen SPÖ und FPÖ zu beobachten, wenig Platz also für eine kleine Oppositionspartei. Und außerdem stand das ganze Land im Eindruck der Flüchtlingskrise: Just in diesem Moment schaffte Meinl-Reisinger als Spitzenkandidatin 6,2 Prozent und damit den Einzug in den Wiener Landtag. Pikantes Detail am Rande: Ihr Wahlkampfberater damals war ein gewisser Tal Silberstein. Die Neos-Wende war damit jedenfalls geglückt, zwei Jahre später erzielte man in Wien bei der erfolgreich geschlagenen Nationalratswahl ein ähnliches Ergebnis.

Nun, nach dem Abgang des omnipräsenten Parteichefs Matthias Strolz ist Meinl-Reisinger wieder dran - und soll die Bundespartei übernehmen. Offiziell ist dies freilich noch nicht, die Mitglieder müssen erst entscheiden. Intern wird daran allerdings kaum noch gezweifelt.

Doch wer ist sie und was kann sie, die 40-jährige Wienerin, die lange Zeit für eine ÖVP-Staatssekretärin gearbeitet hat?