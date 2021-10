Den Erwachsenen weit voraus: Wie Schüler nebenbei das Programmieren lernen

Und die Ministerin selbst? Kann sie eigentlich programmieren? Sie habe in den 80er Jahren ein Wahlfach besucht und dabei die Grundzüge gelernt, erzählt sie. Vor allem am zukünftigen Arbeitsmarkt würden IT-Fachkräfte aber besonders gebraucht. Hier mangle es derzeit an 24.000 Spezialisten. "Und Programmieren kann auch total kreativ sein", sagt Schramböck. Sie wünscht sich, dass auch ein Pflichtfach "Digitale Bildung" schon bald in den Lehrplänen zu finden sein wird. Laut Bildungsministerium könnte das ab übernächstem Schuljahr der Fall sein.

Aufmerksam machen möchte die Digitalisierungsministerin aber auch auf eine Alternative - gerade für Schülerinnen und Schüler der Allgemeinbildenden Höheren Schulen, bei denen digitale Kompetenz im Unterricht oft zu kurz komme: Derzeit wird das Modell einer zweijährigen MINT-Lehre (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) österreichweit ausgerollt, das in Oberösterreich bereits sehr erfolgreich war. Das sei eine gute Möglichkeit, zwischen der Matura und dem Studium in diese Fächer und die jeweiligen Unternehmen hineinzuschnuppern und so vielleicht neue Interessensgebiete zu entdecken, sagt die Ministerin.