"Dem Klima ist der Wahlkampf egal": Länder-Referenten tagen

Im Wiener Rathaus nimmt in den kommenden Tage der Klimaschutz eine zentrale Rolle ein - bei einer Regierungsklausur am morgigen Mittwoch sowie einer Tagung der zuständigen Landesreferenten am Freitag. Bei letzterer sollen auch Forderungen an die künftige Bundesregierung formuliert werden.

Die Landesräte bzw. die Wiener Stadträtin Birgit Hebein ( Grüne) werden über eine Reihe von Maßnahmen diskutieren. Laut dem Büro der Wiener Ressortchefin wird unter anderem über den nationalen Energie- und Klimaplan diskutiert, wobei auch Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb anwesend sein wird. Auch die ökosoziale Steuerreform ist am Tapet. Dazu wird Margit Schratzenstaller vom Institut für Wirtschaftsforschung sprechen.