Debatte um Kopftuch: "Verbot ist diskriminierend"

Die Ärztin erklärt, dass Mädchen und auch Frauen mit Kopftuch „nicht gleich“ in der österreichischen Gesellschaft behandelt werden. Sie kritisiert zudem, dass in der aktuellen Diskussion ständig ein Zusammenhang zwischen Kopftuch und dem politischen Islam hergestellt werde.



In der Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen werden anonym Fälle von Diskriminierung gesammelt (www.diskriminierungsfrei.at). Der NGO gehören Vertreter der drei monotheistischen Religionen an, Christen, Juden und Muslime.