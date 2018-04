Kopftuchverbot bis zur Volksschule? Was es damit auf sich hat

Was sagen Parteien und Experten zu einem Kopftuchverbot für Mädchen in öffentlichen Kindergärten und Volksschulen?

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gab der aktuellen Diskussion ihren Anstoß. Er forderte am Osterwochenende ein Kopftuchverbot für Mädchen in Kindergärten und Volksschulen. Der Koalitionspartner von der ÖVP wollte am Dienstag keine Stellungnahme dazu abgeben.

In der SPÖ gesteht man, keine fixierte Linie zu dem Thema zu haben. Es entbrannte in der Partei schon vor einigen Monaten. Einerseits will man nicht, dass Kinder ein Kopftuch tragen - schon gar nicht unter Zwang. Andererseits sprechen sich aber nur Teile der Partei für ein explizites Verbot aus. Man sieht die Gefahr, betroffene Kinder durch ein Verbot noch weiter zu isolieren. Man ringt also mit sich, werde sich aber wohl im Zuge der Programm-Diskussion um die Frage kümmern, heißt es.

Daniela Holzinger, Familiensprecherin der Liste Pilz, hält die Verbotsforderung für "vollkommen verständlich". Für Religion und Lebensstil müsse man sich freiwillig entscheiden. Schon im Kindergartenalter solche Differenzen zwischen Buben und Mädchen zu schaffen, halte sie für "verwerflich". Man müsse aber darauf achten, dass der Verstoß gegen dieses Gesetz nicht den Kindern schade.

Antworten der Neos und Grünen stehen derzeit noch aus und werden an dieser Stelle nach Einlangen ergänzt.