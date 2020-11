Daten zeigen: Fernunterricht bremst Virus wohl nicht

Auch in den Schulen ist dies trotz der zahlreichen Kontakte nicht anders, so Strenger. So habe es im Frühjahr keine Unterschiede bei den Infektionen unter Kindern in Schweden und Finnland gegeben, obwohl in Schweden Kindergärten und Volksschulen offen waren, während in Finnland auf Fernunterricht umgestellt wurde. Ähnliche Belege gebe es auch für Österreich, wo der Anteil der Schulkinder an allen Covid-Fällen mit den Sommerferien gestiegen und seit dem Schulbeginn wieder zurückgegangen sei. Das Gegenbeispiel Israel ist laut Sprenger wegen der Unterschiede bei Schulsystem und Gesellschaft schlicht nicht mit mitteleuropäischen Schulen vergleichbar.

Allianz der Besorgten

Schulschließungen hätten keine bewiesenen positiven Auswirkungen auf das allgemeine Infektionsgeschehen, fasste Sprenger zusammen, aber viele negative Auswirkungen auf die Bildung der Kinder, auf deren psychosoziale Gesundheit, auf ihre Familien und die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft. Dazu komme das Problem, dass geschlossene Schulen und Kindergärten auch dazu führen würden, dass ein Teil der Eltern für die Kinderbetreuung auf Großeltern zurückgreifen müsse und damit die Infektionsgefahr für diese Gruppe steige. Wenn wegen Schulschließungen Gesundheitspersonal daheimbleiben müsse, könnte dies sogar dazu führen, dass die Mortalität durch Corona steige, warnte ÖGKJ-Generalsekretär Reinhold Kerbl vom LKH Hochsteiermark/Leoben.

Kerbl betonte, dass sich mittlerweile eine "Allianz der Besorgten" gebildet habe, die die Schließung von Schulen im Kampf gegen das Coronavirus als letzte Möglichkeit betrachten. "Das ist ein Experiment, für das es keine wissenschaftliche Grundlage gibt", sagte er und richtete eine Spitze gegen jene Gruppe von Wissenschaftern, die am Montag eine sofortige Schließung der Schulen gefordert hatten. "Es wäre gleich, wenn sich die ÖGKJ zu Quantentheorien meldet und die Quantentheorie infrage stellt, wenn Physiker glauben, ihre Argumente über die Pandemie Sars-CoV-2 in Umlauf bringen und damit auch Angst und unnötige Besorgnis erzeugen zu müssen."