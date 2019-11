Das sind die fünf Knackpunkte für Türkis-Grün

Bildung

Knackpunkte könnte es auch im Bildungsbereich geben. Die Grünen sprachen noch in ihrem Wahlprogramm von "rückwärtsgewandten Symbolmaßnahmen" unter Türkis-Blau, etwa mit Blick auf die Wiedereinführung von verpflichtenden Ziffernnoten und des Sitzenbleibens in der Volksschule. Als ihre Ziele nannten die Grünen u.a. mehr leistbare Plätze in Krippen und Kindergärten, ein zweites kostenloses Pflicht-Kindergartenjahr und die gemeinsame Schule für Kinder von sechs bis 14 Jahren. Auch wollen die Grünen einen verbindlichen gemeinsamen Ethik-Unterricht für alle, die ÖVP hingegen nur für jene, die sich vom konfessionellen Religions-Unterricht abgemeldet haben.

Einig sind sich Grüne und ÖVP, dass Lehrer durch mehr Unterstützungspersonal entlastet werden sollen. Festhalten will die ÖVP an den im vergangenen Schuljahr eingeführten Deutschförderklassen. Und mittels "Bildungspflicht" soll die Pflichtschule soll erst dann abgeschlossen werden können, wenn ausreichende Grundkenntnisse in den Hauptfächern sichergestellt sind. Unterschiedliche Zugänge gibt es im Hochschulwesen: Die Grünen lehnen Studiengebühren nach wie vor ab, die ÖVP tritt hingegen für "moderate Finanzierungsbeiträge" ein.

Transparenz

Angesichts der Ibiza-Affäre hat das Thema der sauberen Politik starkes Gewicht bei den bevorstehenden Verhandlungen. Sowohl Kurz wie auch Kogler nannten bereits während der Vorgespräche den Skandal als unmittelbaren Anlass, Maßnahmen für ein korruptionsfreies Österreich einzufordern. Die Grünen forderten in ihrem Wahlprogramm u.a. mehr Transparenz bei öffentlichen Auftragsvergaben. Eine Manipulation durch Funktionsträger bei Staatsaufträgen dürfe nicht möglich sein, hieß es mit Verweis auf die Ibiza-Affäre.

Hinsichtlich der Parteifinanzen haben sich sowohl Grüne wie auch ÖVP vor der Wahl für die Kontrolle durch den Rechnungshof ausgesprochen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Während die Grünen diesem Thema breiten Raum in ihrem Wahlprogramm einräumten, fand sich in jenem der ÖVP dazu nichts. Die Grünen forderten u.a., dass der Rechnungshof volle Kontroll- und Einschau-Rechte in die Gebarung der Parteien erhalten soll und dass alle Ausgaben für Wahlkämpfe ab dem Stichtag vierzehntägig gegenüber dem Rechnungshof offengelegt und von diesem veröffentlicht werden müssen. Einig sind sich ÖVP und Grüne darin, dass es ein neues Informationsfreiheitsgesetz braucht.