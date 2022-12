Andreas Schieder: "Das macht unsere Arbeit kaputt"

"Schockiert" und "wütend": So beschreibt der SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Andreas Schieder, seine Reaktion auf den Korruptionsskandal um Eva Kaili. Die griechische Sozialdemokratin sitzt in U-Haft, in ihrer Brüsseler Wohnung wurden Taschen voll Geld gefunden. Sie und ein Netzwerk im EU-Parlament sollen sich von Katar bestechen haben lassen. "Das EU-Parlament leistet bedeutsame Arbeit, wir haben Gesetze gegen die großen Tech-Konzerne, das Lieferkettengesetz, die globale Mindeststeuer und den Green Deal auf den Weg gebracht. Und das wird von solchen korrupten Netzwerken kaputtgemacht", ärgert sich Schieder.

Wie groß ist der Druck von Lobbys auf EU-Abgeordnete? Wurden auch Schieder schon sittenwidrige Angebote gemacht?

Im Club 3 gewährt der SPÖ-Politiker Einblick in seine Arbeit. Schieder war zuvor Klubobmann im Nationalrat, und er sagt, im EU-Parlament hätten Abgeordnete größeren Einfluss beim Formulieren von Gesetzen, jedenfalls in jenen Bereichen, auf die sie spezialisiert sind.