Daham beim Islam: "Meine Freundin darf keinen Minirock tragen"

Im Floridsdorfer Wasserpark treffen wir Yousef, einen 18-jährigen Gymnasiasten. Er trägt eine schwarze Brille, eine Umhängetasche, weiße Turnschuhe und Designer-Jeans mit vielen Rissen. Der Gymnasiast drückt sich gewählt aus, er wirkt schick und smart. Zugleich sagt er: "Alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, versuche ich, mit meinem Glauben zu vereinbaren."

Derzeit hat Yousef keine Freundin. Wie seine zukünftige Frau sein sollte? "Wenn sie denselben Glauben hat, würde es mir das um einiges leichter machen." Es müsse aber nicht sein. Er hat einen ägyptischen Vater und eine österreichische Mutter, beide Muslime. Mit dem Kleidungsstil vieler Mädchen und Frauen in Österreich kann er als gläubiger Muslim nicht viel anfangen. "Ich finde schon, dass man sich nicht so offen kleiden sollte." Er meint damit Dekolletés und offene Jeans. Auf Nachfrage sagt er, seine eigene Hose sei zwar auch zerrissen, aber da sei noch Stoff drunter. "Ein Gläubiger darf keinen Frauen hinterherschauen", erklärt er. Die Kleidung mancher Mädchen macht es ihm schwerer, seine Ansprüche an sich selbst zu erfüllen. So sieht er es wohl.

Yousef betont, er habe viele nicht-muslimische Freunde. "24 Stunden am Tag zuhause sitzen ist nicht islamisch", sagt Yousef. Als Muslim sei man schließlich dazu aufgerufen, zum Beten in die Moschee zu gehen – auch um auf dem Weg dorthin, mit anderen ins Gespräch zu kommen.

Im Gegensatz zu den etwa gleichaltrigen Muslimen aus der Berufsschule sagt Yousef, die hedonistischen Verführungen eines jungen Lebens in Wien ließen ihn gleichgültig. Abends fortgehen, mit Alkohol und lauter Musik, sei nichts für ihn. Er mache viel Sport, gehe regelmäßig ins Fitnesscenter. Sein kräftiger Oberkörper spannt seine taillierte, schwarze Jacke.

Häufiger Widerstand gegen gleiche Frauenrechte

Eine Studie der Pädagogischen Hochschule Wien über Berufsschüler zeigt: Während muslimische und nicht-muslimische Jugendliche in vielen Bereichen ähnlich denken, gab es bei der Frage nach der beruflichen Gleichstellung von Mann und Frau Unterschiede. 74 Prozent der Befragten ohne Migrationshintergrund finden das Voranschreiten der Gleichstellung gut, in der Gruppe aus muslimischen Familien war es nur eine relativ knappe Mehrheit von 55 Prozent. Die Studie ist noch nicht veröffentlicht, liegt aber dem KURIER vor. Berufsschüler ohne Migrationshintergrund, mit muslimischem Hintergrund und mit serbischen oder kroatischen Wurzeln wurden dafür befragt.

"Bei der Frage, ob Frauen Führungspositionen übernehmen sollten, hat der Migrationshintergrund eine Rolle gespielt, allerdings der Migrationshintergrund aus islamisch geprägten Ländern genauso wie der serbische oder der kroatische", gibt Studienautor Georg Lauß zu bedenken. Die Ergebnisse würden zeigen, dass es falsch ist, diese Einstellungen auf den religiösen Hintergrund zu reduzieren.

Yousef sagt, er selbst wolle später studieren. Politikwissenschaft, vielleicht auch etwas Technisches oder Medizin. Bildung und Islam versteht er keineswegs als Widerspruch, vielmehr leitet er seine Strebsamkeit aus dem Glauben ab. Es gebe einen weisen Satz dazu, der ihm gerade nicht einfällt. Yousef holt sein Smartphone hervor und und wird schnell fündig. "Die Tinte der Gelehrten ist besser als das Blut der Märtyrer", liest er vor. Später wird er auch den Koran in arabischer Originalfassung aus seiner Schultasche holen.

Islam bringt Aufmerksamkeit

Bei Frauen, die kein Kopftuch tragen, "mische ich mich nicht ein", beteuert Yousef. Islam-Forscher Heinisch glaubt allerdings, dass sich an einigen Schulen in Wien "ein islamisch-religiöses Klima ausbreitet". Es gebe Berichte von Lehrkräften, dass sogar muslimische Mädchen einander wegen des Kopftuchs mobben und unter Druck setzen. Heinisch berichtet weiter von Lehrerinnen, die sich aufgrund muslimischer Schüler verdeckter anziehen, da sie den Unmut spürten und nicht provozieren wollten. "Ich glaube nicht, dass Integration etwas ist, das man laufen lassen kann. Das haben wir 50 Jahre gemacht, und das Resultat sind sich entwickelnde Parallelgesellschaften rund um Moscheevereine", sagt Heinisch auch in Hinblick auf die Kriegsspiele mit Kindern in der Moschee in der Wiener Dammstraße. Da müsse man jetzt hin- und nicht wegschauen.

Studienautor Lauß interpretiert die Bedeutung der Kleidung unter Muslimen anders: "Sich als religiös zu bezeichnen ist eine erfolgsversprechende Strategie von Pubertierenden im Kampf um Aufmerksamkeit. Die Zugehörigkeit über eine bestimmte Bekleidung ist zwar nicht unproblematisch. Dies als Bedrohung für das Staatsganze zu sehen, ist eine Aufmerksamkeit, die diesen Ansichten gar nicht zusteht."