Dachdecker als PV-Monteure: Wie die ÖVP die Lehre aufwerten will

Offene Fragen

Beschlossen werden soll das Gesetz kommendes Jahr. So könnten im Herbst 2024 die ersten Ausbildungen starten.

Wo? Laut Kocher etwa bei Weiterbildungsanbietern wie dem WIFI, die dann auch die Prüfungen abnehmen würden. Zentrale Fragen sind aber noch offen: Welche Branchen die Weiterbildungen anbieten werden, wie lange sie dauern und was sie kosten. Kühnel vergleicht das Modell dennoch bereits mit der Einführung der Fachhochschule (FH) vor 30 Jahren. „Wir erwarten, dass das langsam wächst. Wir haben damals auch fünf FH-Lehrgängen begonnen, mittlerweile sind es 500.“ Kocher glaubt sogar, dass „es einer der Meilensteine in Österreichs Bildungspolitik ist, der in zehn bis 15 Jahren als sehr großer Schritt gesehen werden wird.“ Vorreiter ist Österreich nicht: In der Schweiz gibt es die Höhere Berufliche Bildung seit rund 20 Jahren, in Deutschland seit drei.

Polaschek betont, dass die HBB es einfacher mache, in Österreich erworbene Qualifikationen mit jenen im Ausland zu vergleichen. „Damit geben wir auch in den Lehrberufen die Möglichkeit, dass die Qualifikationen, die sie erwerben, richtig eingeordnet werden“, sagt Polaschek. Wer die neuen Kurse dann absolviert hat, erhält übrigens keinen Titel, aber ein Zertifikat.