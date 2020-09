Coronavirus: Regierung für regionale Regeln - 6.660 aktive Fälle

Nun stieg die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern wieder an, die Zunahme der Todesopfer ist vorerst stabil. Österreichweit sind bisher 758 Menschen an den Folgen des Corona-Virus gestorben.

10 Prozent mehr Patienten in Krankenhäusern

Im 24-Stunden-Vergleich kamen am Mittwoch 768 Covid-19-Fälle hinzu. Im Vergleich zum Dienstag mussten knapp zehn Prozent mehr Personen im Krankenhaus behandelt werden - 321 Erkrankte lagen am Mittwoch im Spital, 54 davon auf Intensivstationen. Die meisten Neuinfektionen meldete am Mittwoch erneut Wien, hier kamen 319 hinzu, somit sind in der Bundeshauptstadt offiziell 3.605 Menschen aktiv infiziert. Nach der Schweiz will nun offenbar auch Deutschland Wien angesichts der hohen Anzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus noch im Lauf des Mittwochs zum Risikogebiet erklären.

Wartezeiten bei Hotline

In der Bundeshauptstadt häuften sich zuletzt Beschwerden über die Gesundheitshotline 1450 und zu lange Wartezeiten bei Testabnahme und -Ergebnisse. Die Stadt Wien plant nun eine massive Personalaufstockung. Insgesamt sollen 1.000 Personen neu angestellt bzw. befristete Dienstverhältnisse verlängert werden, kündigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) an. Ein großer Teil, nämlich 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, werden im Bereich des Contact-Tracings neu engagiert. Beim Contact-Tracing geht es um das Aufspüren von Kontaktpersonen bei Covid-19-Fällen. Insgesamt werden in diesem Bereich dann 600 Personen im Einsatz sein. Diese sollen dann auch bei der Hotline 1450 mitarbeiten, wie Ludwig ankündigte.