Coronakrise: ÖVP-Klub spendet 150.000 Euro, Grüne machen vorerst nicht mit

Bereits am Wochenende kursierte, dass Kanzler Sebastian Kurz überlegt, als symbolischen Akt einen Teil der Gehälter von Bundespolitikern zu kürzen - das geht aber nur per Gesetzesänderung. Spenden ist da einfacher. So entschied man sich am Montag für diese Einmal-Aktion.

Offenbar ohne das zu akkordieren: Mit den Landeshauptleuten soll es an dem Tag eine Videokonferenz gegeben haben, sie erfuhren von der Spendenaktion aber erst später aus den Medien.

Das brachte die Politiker des Landes unter Zugzwang: Wer jetzt nicht mitmacht, muss befürchten, schlecht dazustehen.

SPÖ und Neos wählen ihre ablehnenden Worte deshalb sorgfältig: Unisono wird betont, dass es jedem ohnehin und zu jeder Zeit frei stehe, zu spenden - man müsse es ja nicht, wie jetzt die türkis-grüne Regierung, an die große Glocke hängen.

So meinte etwa SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, sie spende regelmäßig privat, mache das aber nicht öffentlich. Und die Grünen haben eben ihren Verein. Bei den Neos stellt man es den Abgeordneten frei, ob sie sich anschließen.

Neos fordern Kürzung von Parteienförderung

Gleichzeitig nutzen die Parteien die Gelegenheit, eigene politische Forderungen als Alternative zur Spende in den Vordergrund zu rücken.

Zum Beispiel die Neos: "Anstatt eines einmaligen, symbolischen Akts, der kaum wirklich Geld bringt, schlagen Neos vor, einen Teil der Parteienförderung für das Jahr 2020 einzubehalten", sagt Neos-Vizeklubchef Niki Scherak.

Bei einer Kürzung um ein Viertel bliebe ein zweistelliger Millionenbetrag als Spielraum im Budget. "Wir schlagen vor, diesen Betrag für nötige Ausgaben im Bildungsbereich, der den Schülern direkt zu Gute kommt, zweckzuwidmen", so Scherak.

Als Alternative zur Spende des Netto-Monatsgehalt biete sich auch der Kauf von Gutscheinen für die Bevölkerung an. Damit könnten gleichzeitig Geschäfte in der eigenen Region unterstützt werden. Scherak erklärt: "Das wäre eine direkte Unterstützung in Form von Liquidität und Zuversicht, die hilft, Betriebe und Arbeitsplätze zu stabilisieren."