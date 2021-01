Coronakrise: Heer zieht positive Einsatzbilanz

Auch das Bundesheer hat wegen der Corona-Krise ein intensives Jahr hinter sich - die Einsatzbilanz fällt für Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) aber positiv aus: "Auf unser Heer ist Verlass", betonte sie. In Spitzenzeiten halfen bis zu 8.600 Soldaten. Die Teilmobilmachung der Miliz bewertet Tanner auch rückblickend als "richtig", ein weiterer Einsatz sei nicht ausgeschlossen. Eine der Lehren ist für die Ministerin, dass die Risikobilder aktualisiert werden müssen.

In der Corona-Pandemie halfen laut Bundesheer in Spitzenzeiten bis zu 8.600 Soldatinnen und Soldaten österreichweit beispielsweise beim Contact-Tracing, der Durchführung und Unterstützung der Massentestungen, den Grenzkontrollen oder der Auslieferung von über 5 Millionen Test-Kits. Auch wurden etwa Kindergärten und Polizeidienststellen desinfiziert und fünf strategische Covid-Notlager errichtet. Im Burgenland, der Steiermark, in Tirol und Kärnten unterstützten pro Tag durchschnittlich 814 Soldaten die Sicherheitsbehörden im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz, das sind 297.000 Personentage. In allen Bundesländern, außer in Wien, versahen pro Tag durchschnittlich 286 Soldaten ihren Dienst an der Grenze zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden im Kampf gegen Covid-19, umgerechnet 83.000 Personentage.