Tanner feierte mit Soldaten virtuelle Weihnachten

Für die Übertragung wurden über 2 Kilometer Kabel verlegt, die Schaltungen zu den Auslandskontingenten im Kosovo, Bosnien und Libanon erfolgten über die militärisch sicheren Videokonferenzleitungen des Lagezentrums des Bundesministeriums für Landesverteidigung.

Knapp 4.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz

Aktuell befinden sich knapp 4.000 Soldatinnen und Soldaten in den Einsatzräumen im In- und Ausland im Einsatz. Davon sind rund 1.000 Soldatinnen und Soldaten in 16 Missionen im Dienste des Friedens im Einsatz. So befinden sich in den drei großen Auslandsmissionen Österreichs unter Leitung der Europäischen Union in Bosnien und Herzegowina über 300, unter NATO-Führung in der Kosovo-Mission mehr als 300 und in der Blauhelm-Mission der UNO im Libanon über 180 Soldatinnen und Soldaten. Zudem befinden sich aktuell über 2.000 Soldatinnen und Soldaten in Assistenzeinsätzen im Inland.