Corona-Zahlen: Ministerium wollte kurzfristig Zählweise ändern

3.033 neue Corona-Infizierte gibt es von Montag auf Dienstag. Dass man zu dieser Zahl erst am späten Dienstagnachmittag gekommen ist, liegt unter anderem an einer Bitte des Gesundheitsministeriums am gestrigen Montag.

Das Gesundheitsministerium wollte offenbar kurzfristig die Datenquelle der Neuinfektionen und anderen Punkten in der täglichen Meldung ändern. Vertreter der Länder Niederösterreich und Tirol bestätigten gegenüber dem KURIER: Es habe eine Bitte des Sozialministeriums gegeben, dass im Zuge der Morgenmeldung nur noch Zahlen aus der sogenannten AGES Morgenauswertung verwendet werden sollen.

Die Bundesländer hätten das aber zurückgewiesen und darum gebeten, mit dem bisherigen System weiterzumachen. Daraufhin zog das Gesundheitsministerium seine Bitte wieder zurück. Auch das Burgenland bestätigte dieses Vorgehen auf APA-Anfrage.

Massive Differenzen

Woher die Zahlen der AGES Morgenauswertung gekommen sind und für wen diese gedacht ist, konnte dem KURIER niemand erklären. Auch nicht, inwieweit sich die Morgenauswertung von den Zahlen im AGES Dashboard unterscheidet.