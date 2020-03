Woche #3: Was von der Regierung heute zu erwarten ist

Die Strategie "Hammer und Tanz" ist die von vielen Wissenschaftern empfohlene zur Bekämpfung der Corona-Krise. "Hammer" steht für die Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung. Dann folgt der "Tanz", also das langsame und vorsichtige Aufheben einzelner Maßnahmen. Wir stehen derzeit eindeutig beim Hammer, von Tanz ist noch keine Rede.

Die dritte Woche des Fast-Ausgehverbots für die Österreicher beginnt heute wieder einmal mit Auskünften der Regierungsspitze. Das bekannte Quartett Kurz-Kogler-Anschober-Nehammer wird wieder vor die Presse treten (genauer Termin steht noch nicht fest; KURIER.at wird aber im Live-Stream berichten). Eigentlich wurde die Betrachtung des neuen Lagebilds schon für Freitag erwartet. Man wollte jedoch noch neue Daten vom Wochenende abwarten. Klar ist, dass es zu keinen Lockerung kommen wird. Wohl auch zu keinen Andeutungen. Denn zu groß ist die Sorge, dass auch nur ein winziges Signal die bisher sehr gute Disziplin der Österreicher aufweichen würde. Und das obwohl die Anstiegszahlen am Wochenende erstmals wirklich deutlich gesunken sind.

Anstieg mehr als halbiert

Der Vier-Tages-Schnitt, den wir auf KURIER.at immer präsentieren ist auf 11 Prozent Zuwachs gesunken. Die Tageswerte am Samstag und Sonntag waren deutlich unter 10 Prozent und nicht mal halb so hoch wie Mitte der Vorwoche. Und wir haben Gesundheitsminister Rudi Anschober im Ohr, der davon gesprochen hat, dass erst bei einem Sinken der Werte in den mittleren einstelligen Bereich von ein schrittweisen Öffnung die Rede sein könne. Also das hätten wir mal erreicht. Aber noch ist unsicher, ob es ein "Wochenend-Effekt" war (weniger Tests) oder generell ein Rückgang der Tests im Vergleich zur Infektionszahl. Denn die Zahl der Tests ist nicht wie die Infiziertenzahl exponentiell mitgestiegen.

Tanz auf dem Vulkan

Dass der Tanz - wann immer er beginnt - ein heißer Tanz auf dem Vulkan sein wird, ist ohnehin klar. Was immer die Regierung tut, einige werden es für zu hart, andere für zu gefährlich halten. Im Kräfteparallelogramm "Gesundheit - Wirtschaft - Kinderbetreuung - Moral" wirken erhebliche Kräfte, die in alle Richtungen ziehen. Wobei festzuhalten ist, dass echter, seriöser Widerspruch gegen die Regierungslinie nicht vorhanden ist. Weder von der Wissenschaft, noch von der Opposition, obwohl sich dort am Wochenende zumindest in Sachen Wirtschaftsförderung, als auch Beschaffung von intensivmedizinischem Material erste Widerstände bildeten. Unser Redakteur Christian Böhmer hat die Situation in dieser Geschichte zusammengefasst.