Trumps Desaster und die Geburt der Generation C: Die Folgen der Pandemie

Die Lage in den letzten drei Monate habe sich drastisch geändert. Aus dem hypothetischen "was wäre wenn?" wurde ein dringliches "und was jetzt?". Und was jetzt? Ed Yong zitiert mit Luciana Borio eine frühere wissenschaftliche Mitarbeiterin des Weißen Hauses. Am 28. Jänner habe sie die Regierung darauf gedrängt, sich auf die Möglichkeit einer Pandemie in Amerika vorzubereiten und sich mit privaten Labors über eine Herstellung und Bereitstellung von schnellen Diagnoseverfahren zu verständigen. Ihr "Pandemie-Bereitschaftsbüro", das zum Nationalen Sicherheitsrates zählte, war zu diesem Zeitpunkt bereits aufgelassen worden. Daher hatte sie ihren Appell im Wall Street Journal veröffentlicht.

Mit einer Bekannten besprach Yong die möglichen Auswirkungen von Covid-19 auf unseren Alltag. Da diese hochschwanger ist, kamen sie darauf, dass ihr Baby vermutlich zu den ersten einer neuen Generation gehören wird - der ersten Generation, die in Zeiten von Covid-19 aufwächst. "Wir beschlossen, sie Generation C zu nennen", so der in Washington/DC lebende Journalist und Gesundheitsredakteur des 1857 in Washington gegründeten Magazins "The Atlantic".