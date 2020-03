Podcast: Sind die USA noch zu retten?

Special: Just die USA, diese hochgerüstete Weltmacht, ist seit gestern das Land mit den meisten Corona-Fällen weltweit. Allein in New York gibt es knapp 40.000 Corona-Erkrankte. Und die Mediziner dort sagen, dass man erst am Anfang der Krise steht. Wie konnte es soweit kommen, welche Rolle spielt Präsident Donald Trump und gibt es auch Hoffnung? Von Dominik Kanzian, Karoline Krause und Elias Natmessnig.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/podcasts