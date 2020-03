Corona-Krise: Der politische Schulterschluss bekommt erste Risse

SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher bringt ein Beispiel: „Bereits am 14. März hat SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner darauf hingewiesen, dass ausreichend Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen müssen. Zwölf Tage später, was in einer Krise eine Ewigkeit darstellt, sagt der Gesundheitsminister, man prüfe den Bedarf.“

Und schließlich sei im Spiegel zu lesen, dass Kanzler Kurz zwar bei einem Medizinproduktehersteller angerufen habe, um 1.000 Geräte zu bestellen – aber nun so spät dran war, dass er sich mit 50 Stück begnügen musste. Auch was die Corona-Testungen angeht, haben SPÖ und Neos starke Zweifel an der Strategie der Regierung.

Lücken bei der Wirtschaftshilfe

De facto alle Oppositionsparteien äußern geharnischte Kritik an der Art und Weise, wie die Bundesregierung die Wirtschaftshilfe organisiert hat. Für die FPÖ sind die Maßnahmen zu viel „klein-klein“, man agiere bei der Finanzhilfe nach „Gutsherren-Art“, anstatt eine Art ökonomische „Generalhaftung“ für die Unternehmen zu übernehmen, kritisiert etwa FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.

Die SPÖ erinnert daran, dass man schon am 20. März im Parlament vorgeschlagen habe, Prämien für die Corona-Belastungen steuer- bzw. abgabenfrei zu stellen. ÖVP und Grüne hätten das abgelehnt – nur um es vier Tage später selbst zu verkünden.