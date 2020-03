Corona: Interner SPÖ-Aufstand gegen Schulterschluss

Dass das auf diese Art und Weise passiert, ist dennoch mehr als ungewöhnlich. Weil bei diesem Schritt der innerparteiliche Schulterschluss mit der Parteichefin – gleichzeitig auch die Klubobfrau dieser Abgeordneten – wohl nicht gesucht worden ist. Noch dazu zu einem Zeitpunkt, wo in der kommenden Woche im Parlament im Zusammenhang mit der Corona-Krise entscheidende Beschlüsse auf der Tagesordnung stehen.

Im Vorfeld lässt Schnabl auch offen, ob „seine“ Abgeordneten aus Niederösterreich überall zustimmen werden. „Einen Persilschein für die Regierung gibt es nicht“, sagt der Landesparteichef. Es würden jedenfalls viele Anträge von diesen Mandataren kommen. Schnabl nennt diese „Verbesserungsvorschläge“, wobei man sich ansehen werde, wie die Regierungsfraktionen damit umgehen. Sein kryptischer Nachsatz: „Da müssen wir eben das Ende des Tages abwarten.“

Tatsache ist, dass es noch nie ein so geballtes, gemeinsames Auftreten der blau-gelben SPÖ-Parlamentarier gegeben hat. Praktisch als eine eigene Fraktion innerhalb des SPÖ-Klubs. Manche Partei-Insider deuten das auch als Fingerzeig von Schnabl in Richtung Pamela Rendi-Wagner, die sich angesichts dieses Alleingangs Sorgen um die Einheit in ihrem Klub machen sollte. Schnabl gilt innerparteilich als entschiedener Gegner der Bundesparteichefin.