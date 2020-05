Corona-Verbote: "Später Schwenk war für viele irritierend"

Einen größeren Bruch gab es, als bekannt wurde, dass es die Ausgangsbeschränkungen so, wie sie die Regierung kommuniziert hat („Nur vier Gründe, um das Haus zu verlassen ...“) gar nicht gab.

Von dieser Lesart bin ich nicht überzeugt. Wenn man die Verordnung feinsinnig liest, hätte man da schon ein Verbot für den Weg zu Freunden und Verwandten erkennen können. Alles andere bedeutet ja auch einen enormen Wertungswiderspruch zu den anderen Beschränkungen, insbesondere zu den flächendeckenden Betriebssperren. Das wirft Fragen nach der Vereinbarkeit mit dem Gleichheitssatz auf. Der späte Schwenk des Gesundheitsministeriums zu einem: „Es war ohnehin alles erlaubt“ war jedenfalls für viele irritierend.

Wie erklären Sie sich das?

Ich glaube nicht, dass die Regierung zunächst bewusst etwas Falsches gesagt hat, sondern eher, dass man sehr wohl diese sehr strikten Verkehrsbeschränkungen wollte, das aber durch eine etwas ungeschickte Formulierung im Verordnungstext nicht klar genug zum Ausdruck gebracht hat.

Also sind die Juristen im Ministerium schuld?

Ich habe Verständnis dafür, dass in der Hektik Fehler passieren können. In diesem Fall war es aber besonders schade. Man hätte sich einiges an Ärger erspart, wenn man in diesem zentralen Punkt klarer formuliert hätte.