Regierungsplan im Praxistest: Kaum ein Gast gibt freiwillig seine Daten her

Braucht es diese Registrierung denn überhaupt?

Sie ist aus gutem Grund auf freiwilliger Basis. Speziell in Oberösterreich, wo die Gastronomie sehr kleinstrukturiert ist, kennt der Wirt seine Stammgäste. In der Hotellerie gibt es bereits das verpflichtende Meldewesen, auch über Reservierungen lässt sich viel nachvollziehen. Deutsche Gäste sind es eher gewohnt, ihre Daten herzugeben - in Deutschland ist das ja auch Pflicht. Übrig bleibt nur eine kleine Gruppe an Gästen, die wir nicht kennen.

Die Bundesregierung will mit der Novelle nun Betriebe verpflichten, ihre Gäste zumindest nach ihren Daten zu fragen. Was halten Sie davon?

Wenn es der Gesetzgeber so beschließt, werden wir das durchführen. Ob wir Antworten kriegen, ist aber eine andere Frage.