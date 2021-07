Corona-Maßnahmen: Wiener Solo bei Maskenpflicht

In den anderen Bundesländern wird man vorerst dem Wiener Modell nicht folgen. In der Steiermark sieht man derzeit keine Notwendigkeit dafür. Mit Stand Mittwoch liegt "das grüne Herz" bei einer 7-Tages-Inzidenz von 20. Auch in Tirol scheint man aktuell die Maskenpflicht nicht weiter beibehalten zu wollen. "Wir folgen den Verordnungen des Bundes", heißt es. Die Antwort vom Land Oberösterreich: "Wir gehen hier keinen gesonderten Weg." Ebenso wenig strebt man in Salzburg eine Verlängerung an. Aber: "Wie es in ein paar Tagen aussieht, kann man nicht sagen."

Experten hatten sich zuletzt dafür ausgesprochen, ab einer 7-Tages-Inzidenz von 25 wieder zu verschärfen – auch, damit man mit einem möglichst geringen Infektionsniveau in den Herbst starten kann. Denn: Die Durchimpfungsrate sei derzeit noch zu gering, um Infektionen in den Risikogruppen zu verhindern.