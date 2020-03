Darf uns der Staat Freiheiten rauben? "Er ist sogar verpflichtet"

Das erklärt Heinz Mayer, emeritierter Dekan der juridischen Fakultät Wien. "Den Staat trifft eine Schutzpflicht. Er muss das Leben seiner Bürger schützen. Nur der Staat kann in einer Situation wie dieser Schutz gewähren." Die Schutzpflicht leite sich aus dem Artikel 2 der Menschenrechtskonvention ab. Dieser lautet: "Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt."

Wie macht der Staat das?

Mayer: "Er erlässt Gesetze, mit denen er das Verhalten der Bürger steuert, um der Ausbreitung des Virus vorzubeugen, um sie eindämmen. Er macht es auch, indem er die Wissenschaft fördert, die Medikamente entwickelt, usw."

Bei der Steuerung des Verhaltens der Bürger müsse der Staat sehr weit gehen, in persönliche Freiheiten eingreifen. Das Ausgehen verbieten. In die Erwerbsfreiheit eingreifen. Mayer: "Diese Eingriffe müssen durch Gesetze erfolgen, und sie müssen auch laut Verfassung erfolgen." Es gebe einen Gesetzesvorbehalt in der Verfassung, der bedeute, der Staat darf Grundrechte zum Schutz des Lebens der Bürger einschränken. Mayer: "Die Staaten können in Katastrophenfällen sogar die Menschrechte außer Kraft setzen. Rechte können suspendiert werden. Was jetzt gerade passiert, spielt sich auf dem Boden der Verfassung ab."