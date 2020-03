Corona: "Koste es, was es wolle" - gilt auch für Kurzarbeit

Nach Berechnungen von Dénes Kucsera, Arbeitsmarktexperte bei der Agenda Austria, kann das Modell bei breiterer Inanspruchnahme auch sehr schnell sehr teuer werden (siehe Grafik).

Dargestellt sind vier Szenarien der Inanspruchnahme, der durchschnittlichen Zeitreduktion sowie der sich daraus ergebenden wöchentlichen Kosten. Es zeigt sich: Gehen zehn Prozent aller Beschäftigten in Kurzarbeit und reduzieren sie ihre Arbeitszeit um durchschnittlich 70 Prozent, kostet das pro Woche 109 Millionen Euro. Nach nur vier Wochen wären die budgetierten 400 Millionen Euro also bereits aufgebraucht.

Rasante Steigerung

Steigt die Inanspruchnahme, explodieren die Kosten regelrecht. Anderes Beispiel: Wenn 50 Prozent der Arbeitnehmer in Kurzarbeit gehen und ihre Arbeitszeit um 50 Prozent reduzieren kostet das pro Woche schon fast 300 Millionen Euro. In der zweiten Woche wären die Budgetmittel also schon weg. Welches Szenario am wahrscheinlichsten sei, könne man derzeit nicht abschätzen, so Kucsera zum KURIER.