Griss für Impfpflicht und "Vollbremsung"

Auch die frühere Höchstrichterin Irmgrad Griss forderte auf Ö1 am Mittwochabend eine Impfpflicht und einen Lockdown. Außerdem kritisierte sie die Regierung in Sachen Corona-Management scharf.

Griss: "Ich glaube, in der Situation, in der wir jetzt sind, führt höchstwahrscheinlich an so einem Lockdown nichts vorbei. Ich glaube auch, dass wir alles tun müssen, dass die Schulen offenbleiben. Ich halte es für absolut unverantwortlich, dass die Unfähigkeit unserer Gesellschaft, unserer Regierung auf dem Rücken der Kinder abgeladen wird. Denn die Kinder tragen Schäden für das ganze Leben davon. Und daher glaube ich, brauchen wir jetzt diese Vollbremsung, die ja niemand will – ich will es auch nicht – aber es ist so."