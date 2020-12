Corona-Impfung: Erste Logistik-Übungen laufen bereits

In einem ersten Schritt wird Österreich 1,6 Millionen Impf-Dosen, also Impfungen für rund 800.000 Menschen, bekommen. Rechnet man die Bewohner und Patienten der Alten- und Pflegewohnheime und das gesamte Betreuungspersonal zusammen, dann sei, so Auer, ein Gutteil der zu Beginn vorhandenen Dosen verimpft. In weiterer Folge werde es aber selbstverständlich genug Impfungen für alle Menschen in Österreich geben.