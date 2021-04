Corona-Gipfel am Freitag: Der Fahrplan zum "Fleckerlteppich"

Im Bundeskanzleramt findet am Freitag der nächste Corona-Gipfel statt. Die Prozedur ist mittlerweile bekannt: Bund, Landeshauptleute und Experten beraten über das weitere Vorgehen. Vorab klar: Der Kurs der "Regionalisierung" bleibt. Daran ändert auch der Höchststand an belegten Intensivbetten mit Covid-Patienten - am Mittwoch waren es bundesweit 586 - nichts.

Bestes Beispiel: Während Wien und Niederösterreich bis 2. Mai im Lockdown verharren, schert das Burgenland aus und öffnet ab Montag, dem 19. April, wieder Handel und Schulen. Die Zahl der Neuinfektionen habe sich im Burgenland "perfekt entwickelt", begründete Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil den Schritt und lobte, dass die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland unter 190 liege.

Obacht: Wiener oder Niederösterreicher, die ab Montag zum Shoppen ins Burgenland pendeln, verstoßen gegen die Ausgangsbeschränkungen, was zu einer saftigen Geldstrafe von 1.450 Euro führen kann.

Alleine dieses Beispiel zeigt: Was sich ankündigt, ist ein "Fleckerlteppich" an Maßnahmen, wie es der Verfassungsexperte Peter Bußjäger formulierte.