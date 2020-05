Containerdörfer für Asylwerber

Rund 1400 Asylwerber bevölkern aktuell das Erstauf-nahmezentrum in Traiskirchen – deutlich mehr als vereinbart. Geht es nach dem Innenministerium, könnten viele von ihnen schon bald in Zeltstädte oder Containerdörfer ausweichen müssen. Dies sei die Alternative, wenn die Bundesländer nicht rasch ausreichend Ausweichquartiere zur Verfügung stellen würden.

„Wenn es nächste Woche noch keine Verbesserung gibt, starten wir mit den Planunungen, um ab 1. November provisorische Unterkünfte errichten zu können“, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums dem KURIER. Man werde dafür auf Liegenschaften des Bundes in den einzelnen Ländern zurückgreifen. „Möglich ist die Unterbringung in Containern oder Zelten. Das gibt es auch in Deutschland.“ Die Containerdörfer sollten vor allem in jenen Bundesländern entstehen, die die größten Abweichungen bei der Asylquote hätten.

Damit stellt sich Ministerin Johanna Mikl-Leitner – einst Landesrätin in Niederösterreich – klar hinter Erwin Pröll. Niederösterreichs Landeshauptmann hatte am Samstag in der Krone der Regierung mit einem Aufnahmestopp in Traiskirchen gedroht. Es könne „nicht sein, dass sich sieben Bundesländer bei der Flüchtlingsunterbringung an Niederösterreich und Wien abputzen.“