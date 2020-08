Bankdirektor – eine Charakterfrage?

Flöttl duldete "keinen Widerspruch"

Auch Elsner-Vorgänger Walter Flöttl „duldete keinen Widerspruch und war unkontrollierbar“, erzählt Grubelnik. So kam es, dass es gegen die „blinde Vaterliebe des alten zum jungen Flöttl“ (Investmentbanker Wolfgang Flöttl) kein Korrektiv gab, und die Bawag halsbrecherische Geschäfte einging.

Schon bei der ersten großen Bankpleite der 2. Republik spielte eine schillernde Figur die Hauptrolle: Peter Krauland, ehemaliger ÖVP-Minister, hatte nach seiner Politik-Karriere die Allgemeine Wirtschaftsbank (AWI) gegründet. Krauland galt als ebenso brillant wie arrogant. Nach dem Krieg verteilte er als zuständiger Minister das Nazi-Vermögen auf die Parteien.

In seinem Umfeld gediehen Proporz, Filz und Korruption, 1954 wurde Krauland wegen Amtsmissbrauchs verurteilt. 1974 musste seine Bank mit Sitz am Stephansplatz schließen. Mit 654 Millionen Schilling Passiva war es damals „der größte Bankenkrach der Zweiten Republik“, wie die Zeitungen schrieben. Krauland wurde wegen betrügerischer Krida verurteilt, musste aber wegen Haftuntauglichkeit nicht in Gefängnis.

Die Großmannsucht mancher Bankdirektoren ist das eine – aber was bewegt so viele Menschen, darauf hereinzufallen? So manch Bankdirektor fasziniert mit seinem Nimbus, sich in der Welt des großen Geldes auszukennen, in der Lage zu sein, für andere Cash zu checken. Grubelnik: „Ein Phänomen, das öfter auftaucht, ist der Hang, den Krösus zu spielen.“ Dankbare Abnehmer finden sich oft in der Politik oder, wie auch in Mattersburg, beim Fußball.