"Closed Cases": Todesrate Österreich: 4 Prozent, Todesrate Schweden: 77 Prozent

Wie sieht die Statistik in anderen Ländern aus, kann man daraus Schlüsse über funktionierende Maßnahmen ziehen, über die Qualität des Gesundheitssystems?

Am schlimmsten dürfte die Zahl in Großbritannien sein, auch wenn die hier in der Statistik (Quelle: Worldmeter.info) mit 97% (!) verstorbenen Menschen unwahrscheinlich hoch klingt.

In Italien starben bisher 40% der positiv gestesten Menschen, in Spanien 23%, in Frankreich 34%. Deutlich besser sieht die Situation im deutschsprachigen Raum aus: In Österreich wie gesagt 6%, in Deutschland ebenfalls 6% in der Schweiz 8%. Im Vorzeigeland Island, wo man auf eine Durchtestung der Bevölkerung setzt, war die Todesrate bisher 1%. Ähnlich übrigens im zweiten Vorzeigeland Singapur.

Fazit: Testen hilft - aber wenn die Spitäler einmal überlastet sind, schnellt die Todesrate massiv in die Höhe.

Die "kleineren, aber sehr wichtigen Probleme"

Tag für Tag - und das in zunehmendem Ausmaß gehen im KURIER Sorgen der Menschen ein. Alleine ein Beispiel vom Mittwochabend:

Da ruft der Präsident der NÖ Zahnärztekammer , Hannes Gruber , an: Den Zahnärzten gehen die Schutzmasken (sie brauchen die ganz dichten Masken, weil sie den Aerosolen aus der Atemluft besonders gefährlich ausgesetzt sind) und Schutzbekleidungen aus. Aber sie kriegen keine mehr. Der ohnehin eingeschränkte Betrieb sei nicht mehr lange aufrecht zu erhalten.

, , an: Den Zahnärzten gehen die Schutzmasken (sie brauchen die ganz dichten Masken, weil sie den Aerosolen aus der Atemluft besonders gefährlich ausgesetzt sind) und Schutzbekleidungen aus. Aber sie kriegen keine mehr. Der ohnehin eingeschränkte Betrieb sei nicht mehr lange aufrecht zu erhalten. Ein Gastronom aus NÖ meldet sich: Ihm würden heuer rund 400.000 Euro fehlen. An Geld für Investitionen sei gar nicht zu denken.

Eine Mutter wurde in Wien wegen Ballspielens mit ihren Kindern im Freien zu 500 Euro Strafe verurteilt.

wegen Ballspielens mit ihren Kindern im Freien zu 500 Euro Strafe verurteilt. Ein Unternehmer brüstet sich bei Konkurrenten, dass er seine Mitarbeiter auf Kurzarbeit geschickt hat, diese aber voll weiterarbeiten müssten - übrigens klassischer Fall von schwerem Förderbetrug. In der Schweiz werden die Missbrauchskontrollen derzeit massiv verstärkt.

werden die Missbrauchskontrollen derzeit massiv verstärkt. Und - vielleicht am berührendsten - ein Brief einer Maturantin. Ihre Sorge ist, dass die Matura 2020 immer jene sein werde, die im Leben nicht so viel zählen wird wie jene der anderen Jahrgänge. "Wir werden die mit der Corona-Matura sein!" Unsere Antwort darauf: Gerade Ihr habt es unter besonders schwierigen Bedingungen geschafft. Das soll Euch mal wer nachmachen.

Wir sind stolz - auf Euch alle!

