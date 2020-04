Haben wir bisher gemeinsam 15.000 Corona-Tote verhindert?

Derzeit sind 1.100 Menschen im Spital (normale Behandlungen) und 243 auf den Intensivstationen. Von den derzeit 8.043 gleichzeitig Infizierten sind das 13,68% im Spital, 3,0% in den Intensivstationen. Bei 750.000 Erkrankten bräuchten wir 102.600 Spitalsbetten und 22.500 Intensivbetten. Insgesamt gibt es in Österreich laut Gesundheitsministerium – abseits von Privatspitälern – 44.183 Spitalsbetten, davon 2.451 Betten in Intensivüberwachungs- und Intensivbehandlungseinheiten . Das heißt rund 20.000 Menschen könnten nicht in der Intensivmedizin behandelt werden. Sehr viele von ihnen würden sterben.

Dass wir durch "einfachere" Maßnahmen wie Abstand halten und Händewaschen eine Senkung auch ohne Shut-Down erreicht hätten, ist jedoch natürlich auch anzunehmen. Geht man davon aus, dass damit der Anstieg auf 20% reduziert worden wäre, hätten wir trotzdem 131.000 Erkrankungen, 2.500 Tote und bräuchten knapp 4.000 Intensivbetten.

Halten wir uns diese Zahlen vor Augen, wenn wir über Osterfeiern nachdenken und vor allem, wenn es darum geht, die Sicherheitsmaßnahmen nach der Öffnung der Wirtschaft und erst recht nach der Beendigung der Ausgangsbeschränkungen einzuhalten. Und noch einmal: Freuen wir uns darüber, was wir geschafft haben.

Der Prophet im benachbarten Land

Viele Zeitungen und Online-Plattformen beobachten die Entwicklungen in Österreich sehr genau und auch ein wenig neidisch. Die gestern von Bundeskanzler Kurz präsentierten Pläne zur Lockerung nach Ostern sind europaweit die ersten Lockerungen für Wirtschaft und Bevölkerung. Auch in der Frage der Verwendung von Schutzmasken scheint sich in Deutschland eine Wende abzuzeichnen. Der renommierte Forscher Alexander Kekulé hält den österreichischen Weg der Maskenpflicht für den richtigen und ortet auch ein Umdenken beim wichtigen Robert Koch-Institut. Teilweise skeptisch zur Öffnung in Österreich ist hingegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Zwar hegt er grundsätzliche Sympathie für das "Wiener Modell“ mit seinen mehreren Stufen, aber: „Wer zu früh lockert, der könnte einen Rückfall verantworten.“ Er rechne damit, dass die öffentlichen Beschränkungen noch bis Juni oder sogar darüber hinaus gelten könnten.

Faßmann: Details zu Schulplänen

Was uns heute noch erwartet: Bildungsminister Heinz Faßmann präsentiert die Details zu den Fragen, wie es in der Schule weitergeht.