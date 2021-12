Christoph Leitl: "Wir tragen unsere Werte wie eine Monstranz vor uns her"

Zurück nach Österreich: Die Innenpolitik hat turbulente Zeiten hinter sich – wie haben Sie als ÖVP-Mann diese Ereignisse wahrgenommen?

Ich glaube, es braucht eine differenzierte Betrachtung. Österreich hat auf internationaler Ebene mit Bundeskanzler Kurz wieder eine Position eingenommen, die es in den Jahren davor nicht mehr gehabt hat. Damit hat das Land auch an Einfluss gewonnen, ist wieder sichtbarer geworden. Dass auf der anderen Seite gewisse Dinge vorgekommen sind, die mir weniger gefallen haben, liegt in der Natur der Sache. Ich habe viele Diskussionen mit Sebastian Kurz geführt – und wenn er meine Meinung wissen will, ist auch Karl Nehammer willkommen.

Trauen Sie ihm die neue Rolle zu?

Mir gefällt er sehr gut: sein Bekenntnis zu Europa, zur Sozialpartnerschaft, sein Bemühen, Gräben zu überbrücken. Es ginge darum, wieder zu einer politischen Kultur zu finden. Ich habe es ja entsetzlich gefunden, wie sich das entwickelt hat. Da wird sich niemand mehr der Politik zur Verfügung stellen, wenn er weiß: wenn er jemandem nicht passt, landet er in einem Ermittlungsverfahren. Dazu kommt die lange Dauer der Verfahren. Derzeit ist es ja so: Auch wenn du am Schluss freigesprochen wirst, überlebst du das Verfahren politisch nicht.

Abschließend eine persönliche Frage: Sie legen mit Ende des Jahres auch Ihre Funktion bei Eurochambres zurück. Was sind Ihre Pläne für die nähere Zukunft?

Ich werde weiterhin meine internationalen Kontakte nützen – als Vorsitzender der Global Chamber Platform. Viele unserer Probleme sind ja nur mehr global lösbar. Dazu braucht es ein starkes Europa, und Österreich könnte da eine Rolle spielen, wenn wir es geschickt machen. Wir dürfen nie vergessen, dass wir trotz aller gegenwärtigen Schwierigkeiten in einem Land und in einer Zeit leben, die es vor uns noch nie in dieser Qualität gegeben hat.