Christian Kern: "Das hat mir schlaflose Nächte bereitet"

Beim SPÖ-Bundesparteitag in Wels am morgigen Samstag wird sich Christian Kern endgültig aus der Politik verabschieden. Zum Abschluss gibt es noch eine letzte Rede des Ex-Parteichefs und -Kanzlers. In einem Interview mit Vice sprach Kern über den Abschied aus der Politik, seinen größten politischen Fehler und Sebastian Kurz.

Auf die Frage, welcher österreichische Politiker sofort zurücktreten sollte, sieht Kern eine "große Bandbreite an Wahlmöglichkeiten", entscheidet sich schlussendlich aber für den "Pferde-Liebhaber". Der Ex-Kanzler spielt damit wohl auf Innenminister Herber Kickl ( FPÖ) an. Der Entschluss, sich aus der Politik zurückzuziehen sei derweil "schon länger gekeimt", es sei Kern allerdings noch darum gegangen, die Nachfolge zu regeln.