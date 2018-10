Kerns Parlaments-Abschied: "Es ist ein Ende und das ist gut so"

Zerbrechlichkeit der Demokratie

Umso mehr gelte es, das kommende Jubiläum 100 Jahre Erste Republik ernstzunehmen. Der 12. November 1918 und die nachfolgenden Zeiten seien eine "Lehre, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, zerbrechlich ist". Kern zitierte den Historiker Fritz Stern und erinnerte auch an die Novemberpogrome von 1938. "Worte sind nicht unschuldig", oft beginne die Verrohung der Menschen in der Sprache.

Kern richtete eine Warnung an die Parlamentarier, "die Gesellschaft nicht in Freunde und Feinde zu spalten", keine "Menschen zweiter Klasse" zu schaffen, er denke dabei an die muslimischen Mitbürger.