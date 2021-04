Chats und Pandemie schaden dem Kanzler mehr als Ibiza

Auch die türkise Riege hat darunter gelitten, aktueller Anlass dürften aber die publik gewordenen Chatprotokolle von ÖBAG-Chef Thomas Schmid sein („SchmidAG fertig“ und „Kriegst eh alles, was du willst“).

Enttäuschung

Um den mutmaßlichen Postenschacher gehe es gar nicht so sehr, erklärt Bachmayer. Viele Befragte meinen, das sei in Österreich ja immer schon so gewesen, das mache jede Partei. Was schmerzt, sei die Enttäuschung: „Die türkis umgefärbte ÖVP ist mit dem Versprechen angetreten, eine andere Politik zu machen. Und dieses wurde durch die Chats anschaulich gebrochen.“

Eine „große Enttäuschung“ sieht auch Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle bei den ÖVP-Wählern. Der Wahlkampfslogan des „neuen Stils“ hält angesichts der aktuellen Erkenntnisse nicht, die ÖVP werde sich eine neue Botschaft einfallen lassen müssen.

Fortsetzung

Werden die Grünen – die mit „sauberer Politik“ warben – nun als kleiner Koalitionspartner mitbeschädigt? Stainer-Hämmerle glaubt, dass sie sich glaubwürdig von der Causa distanzieren. „Allerdings fällt vielen ein Widerspruch zwischen dem, wie sie sich als Koalitionspartei verhalten und dem, wie sie sich in der Opposition verhalten würden, auf.“

Die türkise Vertrauenskrise dürfte noch länger anhalten, sagt Bachmayer: „Die Chats sind noch nicht zu Ende, das ist eine Fortsetzungsstory. Der ÖVP bleibt nichts anderes übrig, als das zu ertragen. Die allgemeine Stimmung könnte sich im Sommer drehen, wenn die Menschen geimpft sind, an Urlaub denken und sich ihr Leben normalisiert.“

