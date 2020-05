Amtsverzicht: Stronach-Partei bietet Bares

Ernest Gabmann jr., Landeschef des „ Team Stronach“, sagte dem KURIER zur Vereinbarung: „Meines Wissens nach kam sie nicht zum Abschluss.“ Er „distanziere“ sich auch von derlei Praktiken. „Ich bin verwundert wegen der Idee, solche Dinge mit Vereinbarungen zu lösen. Die Kollegen, die nominiert werden, sollten aus Wahlen in den Gremien hervorgehen.“

Das war dann zumindest beim Bundesrat so vorgesehen. Es gab einen internen Wettbewerb. Wer die meisten Vorzugsstimmen bei der Wahl bekommt (in Relation zum Wahlkreis), wird in die Länderkammer entsandt. In einer Sitzung mit Stronach am Montag in Oberwaltersdorf zählte das nicht mehr. Sieger Thomas Heigl ging leer aus; Gerald Zelina wird Bundesrat. Auch bei anderen Personalia setzte sich Stronach trotz Protests der Basis durch. Sein Favorit Walter Laki wird Klubchef im Landtag. Gabmann, Spitzenkandidat bei der Wahl, ist durchgefallen, obwohl er die meisten Vorzugsstimmen im Land ergattert hat.